Feuer in einem Flüchtlingswohnheim in Lindau am Freitagmorgen

In einem Mehrfamilienhaus in Lindau ist am frühen Freitagmorgen gegen 7 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das Haus in Lindau-Heimesreutin wird als Flüchtlingsunterkunft, wie aus einer Mitteilung des Lindauer Landratsamtes hervorgeht.

Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Lindau – Mehrere Personen im Haus

Nachbarn hatten den Rauch bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und selbst bei den ersten Löschversuchen geholfen. Das Feuer ist mittlerweile von der Feuerwehr gänzlich gelöscht, es war laut einem Polizeisprecher in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen.

Im Haus lebten derzeit acht Menschen, sechs von ihnen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude. Mithilfe der Drehleiter der Feuerwehr konnten alle aus dem Haus gerettet werden. Tote gibt es laut Polizei keine. Ein Bewohner wurde leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Behandlung.

Küchenbrand in Lindauer Flüchtlingsheim: Landrat Stegmann war vor Ort

Das Feuer war in einer Küche im Obergeschoss ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Auch Landrat Elmar Stegmann war vor Ort und kümmerte sich um die Unterbringung der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner. Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar.

„Solche Ereignisse treffen die betroffenen Menschen oft hart – umso wichtiger ist es, dass sie jetzt schnell Unterstützung und ein sicheres Dach über dem Kopf bekommen. Das Landratsamt hat die Unterbringung noch am Vormittag organisiert“, sagte Stegmann.

Mehr Nachrichten aus Lindau und dem Westallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Lindau am Bodensee

Einwohner : 25.845 (Stand: 31.12.2024)

Fläche : 33,06 Quadratkilometer

Lage : 401 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Lindau (Bodensee)

Bürgermeister : Claudia Alfons

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Lindau: Lindauer Hafen , Lindauer Insel, Bayerischer Löwe, Heidenmauer, Gerberschanze, Altstadt, Stadtbahnhof Lindau, Zeughaus

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Lindau: Hafenweihnacht , Kinderfest

Homepage : www.lindau.de