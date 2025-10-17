Feuer in einem Flüchtlingswohnheim in Lindau am Freitagmorgen

Icon Menü
Feuerwehreinsatz in Lindau

In einer Flüchtlingsunterkunft in Lindau ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Der Einsatz läuft derzeit noch.
Von Allgäuer Zeitung
    Die Feuerwehr musste am frühen Freitagmorgen in Lindau zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft ausrücken.
    Die Feuerwehr musste am frühen Freitagmorgen in Lindau zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft ausrücken. Foto: Uli Deck, dpa (Symbolbild)

    In einem Mehrfamilienhaus in Lindau ist am frühen Freitagmorgen gegen 7 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, werde das Haus in Lindau-Heimesreutin als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

    Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Lindau – Mehrere Personen im Haus

    Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, es war in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen. Im Haus befanden sich mehrere Personen. Feuerwehrkräfte retteten sie aus dem Gebäude. Tote gebe es laut Polizei keine. Ob jemand verletzt wurde, ist noch völlig unklar.

    Ebenso, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Polizei ermittelt. Der Einsatz läuft derzeit noch.

    Weitere Informationen liegen zu dem Einsatz noch nicht vor.

    Mehr Nachrichten aus Lindau und dem Westallgäu lesen Sie hier.

