Feuerwehreinsatz in Lindau: Fünfjähriges Kind spielt am Herd herum und löst Küchenbrand aus

Feuerwehreinsatz in Lindau

Am Herd herumgespielt: Kleinkind löst Küchenbrand in Lindau aus

In Lindau hat ein Kind am Montag einen Küchenbrand ausgelöst. Glücklicherweise war die Mutter des Mädchens zu Hause.
Von Allgäuer Zeitung
    
    
    
    In Lindau hat ein Kind beim Spielen am Herd einen Küchenbrand ausgelöst. Glücklicherweise ging der Brand glimpflich aus.
    In Lindau hat ein Kind beim Spielen am Herd einen Küchenbrand ausgelöst. Glücklicherweise ging der Brand glimpflich aus. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer (Symbolbild)

    Am Montagnachmittag, 20.10.2025, ist es in Lindau zu einem Küchenbrand gekommen. Ein Kind hatte versehentlich beim Spielen eine Herdplatte angeschaltet.

    Küche in Lindau: Herdplatte versehentlich angeschaltet

    Der Brand ereignete sich in einer Küche in der Zeppelinstraße. Laut Polizeiangaben hatte ein fünfjähriges Mädchen in der Küche an den Knöpfen des Herdes herumgespielt. Dabei wurde versehentlich eine Herdplatte eingeschaltet, auf der eine Plastikschüssel stand.

    Plastikschüssel fängt Feuer - Polizei schreitet ein

    Die Schüssel fing daraufhin Feuer, das die Mutter des Kindes vergeblich zu löschen versuchte. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand allerdings durch Beamte der Lindauer Polizei mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die Polizei schätzt den durch das Feuer entstandenen Schaden auf einen unteren vierstelligen Betrag. Niemand wurde bei dem Brand verletzt.

    Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Lindau am Bodensee

    • Einwohner: 25.845 (Stand: 31.12.2024)
    • Fläche: 33,06 Quadratkilometer
    • Lage: 401 Meter über dem Meeresspiegel
    • Landkreis: Lindau (Bodensee)
    • Bürgermeister: Claudia Alfons
    • Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Lindau: Lindauer Hafen, Lindauer Insel, Bayerischer Löwe, Heidenmauer, Gerberschanze, Altstadt, Stadtbahnhof Lindau, Zeughaus
    • Bekannte Feste und Veranstaltungen in Lindau: Hafenweihnacht, Kinderfest
    • Homepage: www.lindau.de
