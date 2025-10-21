Am Herd herumgespielt: Kleinkind löst Küchenbrand in Lindau aus

Am Montagnachmittag, 20.10.2025, ist es in Lindau zu einem Küchenbrand gekommen. Ein Kind hatte versehentlich beim Spielen eine Herdplatte angeschaltet.

Küche in Lindau: Herdplatte versehentlich angeschaltet

Der Brand ereignete sich in einer Küche in der Zeppelinstraße. Laut Polizeiangaben hatte ein fünfjähriges Mädchen in der Küche an den Knöpfen des Herdes herumgespielt. Dabei wurde versehentlich eine Herdplatte eingeschaltet, auf der eine Plastikschüssel stand.

Plastikschüssel fängt Feuer - Polizei schreitet ein

Die Schüssel fing daraufhin Feuer, das die Mutter des Kindes vergeblich zu löschen versuchte. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand allerdings durch Beamte der Lindauer Polizei mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die Polizei schätzt den durch das Feuer entstandenen Schaden auf einen unteren vierstelligen Betrag. Niemand wurde bei dem Brand verletzt.

