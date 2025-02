Geisterfahrer nachts ohne Licht auf der A96 bei Lindau unterwegs

In der Nacht auf Dienstag fuhr kurzzeitig ein Geisterfahrer auf der A96 bei Lindau. Wie die Polizei vermutet, wollte sich der Fahrer einer Kontrolle unterziehen.

Demnach hatte die Polizei an der Anschlussstelle Sigmarszell eine Kontrollstelle eingerichtet. In diesem Zuge wollten die Beamten gegen 0.15 Uhr den Fahrer eines BMW-Mini überprüfen. Das Auto hielt jedoch noch vor der Kontrollstelle auf dem Standstreifen an und schaltete das Autolicht aus.

Als sich die Bundespolizisten daraufhin auf den Weg zum Auto machten, wendete der Fahrer plötzlich und fuhr ohne und fuhr ohne Licht in falscher Richtung zurück nach Lindau. Sofort fahndeten alle verfügbaren Polizeistreifen im Bereich der A 96, in Baden-Württemberg und Österreich sowie an der Ausfahrt Lindau nach dem Fahrzeug – jedoch ohne Erfolg.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Halter des Fahrzeugs keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, da diese ihm bereits entzogen wurde. Wie die Polizei vermutet, wollte er sich durch das illegale Manöver der Kontrolle entziehen und brachte dadurch sich selbst sowie andere Verkehrsteilnehmer in große Gefahr.

Der Polizei wurden bisher keine Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer durch den Geisterfahrer gemeldet. Etwaige Zeugen, die den unbeleuchteten Pkw auf der A96 gesehen haben oder möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter Telefonnummer 08382/9100 in Verbindung zu setzen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die A96 im Allgäu

Strecke: Die A96, offiziell Bundesautobahn 96 führt schräg durchs Allgäu, vom Grenzübergang Lindau über Leutkirch, Babenhausen bis nach Buchloe .

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A96 über Landsberg am Lech bis nach München.

Länge im Allgäu: Von Lindau bis Höhe Buchloe ist die A96 knapp 115 Kilometer lang.

Länge gesamt: Die A96 läuft für 172,5 Kilometern von Lindau bis nach München.

Ausbau: Die A96 verläuft meist auf vierspurig, für zirka neun Kilometer zwischen Germering Süd und Oberpfaffenhofen sechsspurig.

Verkehr: Auf den Abschnitten der A96 sind täglich zwischen 35.000 und 103.000 Autos unterwegs.