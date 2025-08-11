Icon Menü
Internationales Alemannisches-Dialektsymposium in Weiler: Termin, Anmeldung, Programm und Veranstalter

Veranstaltung im Westallgäu

„Nicht nur was für alte Leute“: In dieser Allgäuer Gemeinde soll der Dialekt groß gefeiert werden

In Weiler-Simmerberg findet das erste Internationale Alemannische-Dialektsymposium statt. Inspiriert wurde die Veranstaltung von einem bekannten Mundartdichter.
Von Lara Schäle
    Tourismusleiter Sebastian Koch, Leitung Gästeinformation Marina Hartmann, Sylvia Hartung und mundart e.V. Vorsitzender Simon Gehring (v.l.) wollen mit dem Mundart-Symposium den Dialekt feiern.
    Tourismusleiter Sebastian Koch, Leitung Gästeinformation Marina Hartmann, Sylvia Hartung und mundart e.V. Vorsitzender Simon Gehring (v.l.) wollen mit dem Mundart-Symposium den Dialekt feiern. Foto: Tanja Straub

    Die Gemeinden Weiler-Simmerberg und Oberreute veranstalten am 26. und 27. September ein Internationales Alemannisches Dialekt-Symposium in Weiler. Dabei dreht sich alles rund um das Thema Dialekt. Es werden Dialekte aus dem Allgäu, dem Schwarzwald, der Schweiz, aus Oberschwaben, dem Bregenzerwald und weiteren Regionen aus dem alemannischen Sprachraum vertreten sein.

