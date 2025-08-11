„Nicht nur was für alte Leute“: In dieser Allgäuer Gemeinde soll der Dialekt groß gefeiert werden

Die Gemeinden Weiler-Simmerberg und Oberreute veranstalten am 26. und 27. September ein Internationales Alemannisches Dialekt-Symposium in Weiler. Dabei dreht sich alles rund um das Thema Dialekt. Es werden Dialekte aus dem Allgäu, dem Schwarzwald, der Schweiz, aus Oberschwaben, dem Bregenzerwald und weiteren Regionen aus dem alemannischen Sprachraum vertreten sein.
Veranstaltung im Westallgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden