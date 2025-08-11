Veranstaltung im Westallgäu „Nicht nur was für alte Leute“: In dieser Allgäuer Gemeinde soll der Dialekt groß gefeiert werden

In Weiler-Simmerberg findet das erste Internationale Alemannische-Dialektsymposium statt. Inspiriert wurde die Veranstaltung von einem bekannten Mundartdichter.