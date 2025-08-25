Studie veröffentlicht: So viele Menschen im Landkreis Lindau sind von Hautkrebs betroffen

Rund 1800 Menschen ab 30 Jahren im Landkreis Lindau leben mit hellem Hautkrebs. Das sind etwa drei Prozent dieser Altersgruppe. Damit liegt die Region nur geringfügig unter dem Durchschnitt in Bayern.
Gesundheit im Allgäu
