Kampagne im Landkreis Lindau: Hautkrebsrisiko erkennen und vorsorgen – Jetzt handeln!

Gesundheit im Allgäu

Studie veröffentlicht: So viele Menschen im Landkreis Lindau sind von Hautkrebs betroffen

Das Landratsamt und die AOK haben eine Kampagne gestartet, um über Gefahren und Risiken zu informieren. Weshalb Vorsorgeuntersuchungen so wichtig sind.
Von Benjamin Schwärzler
    Sonnencreme bietet einen wichtigen Schutz für die Haut.
    Sonnencreme bietet einen wichtigen Schutz für die Haut. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

    Rund 1800 Menschen ab 30 Jahren im Landkreis Lindau leben mit hellem Hautkrebs. Das sind etwa drei Prozent dieser Altersgruppe. Damit liegt die Region nur geringfügig unter dem Durchschnitt in Bayern.

