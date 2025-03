Die nächste Kundgebung gegen Stammtische der AfD im Westallgäu ist angekündigt

Die Proteste gegen die Stammtische der AfD in der kleinen Ortschaft Itzlings (Gemeinde Hergatz) gehen weiter. Die nächste Kundgebung ist für Dienstag, 1. April, 18 Uhr angekündigt. Sie findet in Sichtweite der früheren Gaststätte statt, in der die AfD seit einigen Monaten am ersten Dienstag eines Monats Stammtische abhält. Die Veranstalter sprechen mit Blick auf ihre Demonstration von einem „Demokratie-Dienstag gegen die AfD“.

Die Proteste richten sich gegen die AfD und ihren Lindauer Kreisvorsitzenden Dr. Rainer Rothfuß. Der stellvertretende Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete der Rechtsaußen-Partei ist Mitautor der „Resolution zur Remigration“ des bayerischen AfD-Landesverbandes. Kritiker halten ihm auch Positionen der Coronaleugner und seine Kontakte zu Köpfen des Kreml-Regimes vor.

Rothfuß hält mit der AfD seit einiger Zeit in einem früheren Gasthaus in Itzlings Stammtische ab. Dagegen organisieren Bürgerinnen und Bürger aus der Ortschaft und der Gesamtgemeinde Kundgebungen. Zuletzt harrten dort gut 200 Bürgerinnen und Bürger in der Kälte aus. Trotz der Proteste hatte der Wirt gegenüber unserer Redaktion angekündigt, an den Veranstaltungen festhalten zu wollen.

„Sobald wir präsent sind, kneift die AfD“

Allerdings kam Anfang März niemand zu dem Stammtisch. Die Organisatoren der Kundgebung werten das als Erfolg. „Sobald wir präsent sind, kneift die AfD und bleibt fern“, heißt es seitens eines Mitorganisators. Das habe sich in den vergangenen Monaten gezeigt.

Deshalb halten sie an den Protesten fest. Dabei gibt es am 1. April Live-Musik. Unterstützt werden die Organisatoren von den Omas gegen Rechts und dem OAT Westallgäu, einem regelmäßigen Treffen von Menschen aus dem Westallgäu, die sich gegen Rechts engagieren.