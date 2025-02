Fast 2300 Menschen haben die Online-Petition zur Schaffung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Lindenberg unterschrieben. Ihre Forderung nach einer finanziellen Unterstützung für eine solche Einrichtung richtet sich sowohl an den Landkreis als auch an die einzelnen Kommunen im Westallgäu.

Benjamin Schwärzler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreistag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis