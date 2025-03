Heimenkirchs Bürgermeister Markus Reichart will Landrat werden

Markus Reichart, Erster Bürgermeister der Marktgemeinde Heimenkirch, strebt eine neue Aufgabe an: Im Falle einer Nominierung wird er bei der Landratswahl im Landkreis Lindau am 8. März 2026 kandidieren. Nach 18 Jahren im Amt kündigte er bereits im Juni 2024 an, sein Amt als Bürgermeister zum 30. April 2026 abzugeben.

„Der Entschluss, mich auch künftig kommunalpolitisch zu engagieren, steht schon länger fest“, so Reichart in einer Pressemitteilung. Immer wieder sei er in den vergangenen Jahren von unterschiedlichen politischen Gruppierungen aus dem Landkreis angesprochen worden, ob er sich eine Kandidatur vorstellen könne. Nun ist für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen. Erst kürzlich ist er wieder zurück ins Westallgäu nach Stockenweiler, gezogen, wie er unserer Redaktion verriet.

Die Entscheidung habe er mit dem Wunsch gefällt, auch künftig Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen – in einer Zeit, die durch große Veränderungen geprägt sei. „Mir liegt viel daran, meine Erfahrungen, mein Wissen und meine Energie weiterhin zum Wohle unserer Gesellschaft einzubringen“, erklärt Reichart.

Rückenwind bekommt er von Bündnis 90/Die Grünen sowie von der Bunten Liste im Lindauer Kreistag – beide Gruppierungen haben ihre Unterstützung bereits zugesagt. Die Nominierungsversammlung findet am 25. Mai 2025 in Heimenkirch statt.