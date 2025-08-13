Icon Menü
Lindau: Mann verletzt Seniorin und raubt sie aus – und das wohl schon zum zweiten Mal

Raub in Lindau

Seniorin in Lindau zwei Mal ausgeraubt – vom selben Täter

Ein Täter dringt gewaltsam in die Wohnung einer Seniorin ein, verletzt sie und raubt sie schon zum zweiten Mal aus. Doch diesmal entkommt er nicht so leicht.
Von Allgäuer Zeitung
    Die Polizei hat den Täter in Lindau gefasst.
    Die Polizei hat den Täter in Lindau gefasst. Foto: Fotostand / K. Schmitt via imago (Symbolbild)

    Am Sonntag hat ein Mann eine Seniorin in Lindau ausgeraubt – und das offenbar schon zum zweiten Mal. Wie die Polizei mitteilt, klingelte der Mann zunächst an der Wohnung der 83-Jährigen. Als sie die Tür einen Spalt weit öffnete, drückte der ihr unbekannte Mann das Türblatt so stark nach innen auf, dass die Seniorin rücklings in ihre Wohnung stürzte und verletzt am Boden liegen blieb.

