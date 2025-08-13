Seniorin in Lindau zwei Mal ausgeraubt – vom selben Täter

Am Sonntag hat ein Mann eine Seniorin in Lindau ausgeraubt – und das offenbar schon zum zweiten Mal. Wie die Polizei mitteilt, klingelte der Mann zunächst an der Wohnung der 83-Jährigen. Als sie die Tür einen Spalt weit öffnete, drückte der ihr unbekannte Mann das Türblatt so stark nach innen auf, dass die Seniorin rücklings in ihre Wohnung stürzte und verletzt am Boden liegen blieb.

