Vorfahrt missachtet: Senior verursacht teuren Unfall in Lindau

In Lindau hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 80-jähriger Autofahrer von dem Parkplatz eines Supermarkts nach links in die Bregenzer Straße abbiegen. Dabei ging er eigenen Aussagen zufolge davon aus, dass ihn ein entgegenkommender Autofahrer in die Bregenzer Straße einfahren lassen würde.

Autounfall in Lindau: Senior missachtet beim Abbiegen in die Bregenzer Straße Vorfahrt

Dies war jedoch nicht der Fall. In der Folge krachte der 80-Jährige in der Kreuzung mit der rechten Seite gegen das vorfahrtsberechtigte Auto. Schlagartig lenkte der Senior dann nach links und geriet in den Gegenverkehr. Dort krachte er dann in ein weiteres Auto.

Zum Glück verletzte sich bei dem Unfall keiner der Beteiligten. Allerdings entstand an den drei beschädigten Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt rund 93.000 Euro. Die zwei Autos, die zuerst miteinander kollidierten, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Alle Nachrichten aus Lindau und dem Westallgäu lesen Sie hier.