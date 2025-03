Matthias Bentz will bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 wieder für das Amt des Bürgermeisters in Opfenbach kandidieren. Das hat der 52-Jährige jetzt offiziell in der Gemeinderatssitzung bekanntgegeben. Bentz ist seit 2008 Rathauschef in Opfenbach.

