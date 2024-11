Meckatzer bekommt Auszeichnung von Staatsministerium

Für ihr Engagement im Umweltschutz hat der Lindauer Landrat Elmar Stegmann der Brauerei Meckatzer Löwenbräu aus Heimenkirch ausgezeichnet. Der Kreischef überreichte Michael Weiß, geschäftsführender Gesellschafter und Vertreter der Familienbrauerei in vierter Generation, die Urkunde des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz.

Das Unternehmen setze „auf zukunftsweisende Maßnahmen, um Energie klimaneutral zu nutzen und Ressourcen zu schonen“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts und nennt Beispiele: Durch den Ausbau von Photovoltaikanlagen sollen bei Meckatzer künftig rund 35 Prozent des Jahresstrombedarfs aus Sonnenenergie gedeckt werden. Wie berichtet, hatte der Betrieb ein Nachbargrundstück gekauft, um dort eine Freiflächen-PV-Anlage zu bauen

Wie Quellwasser eingespart werden soll

Seit Anfang des Jahres wird zudem die Ammoniakkälteanlage aus den 1960er-Jahren modernisiert. Damit soll die Kälteerzeugung, die ein zentraler Prozess in der Bierherstellung darstellt, ressourcenschonender werden. Moderne Kältekompressoren reduzieren laut Mitteilung künftig den Stromverbrauch und minimieren den Gebrauch des Kältemittels Ammoniak. So sollen luftgekühlte Kondensatoren zum Einsatz kommen, wodurch der Einsatz von Quellwasser und Chemikalien in diesem Bereich entfällt.

Die Kreisbehörde sieht Meckatzer als „Vorreiter im Umweltschutz“: Bereits seit 25 Jahren nehme das Unternehmen freiwillig am Umweltmanagementsystem nach EMAS sowie am Umwelt- und Klimapakt Bayern teil. 2023 erhielt die Brauerei für ihre fünfte Teilnahme in Folge die Gold-Auszeichnung von Staatsminister Thorsten Glauber.

EMAS und Umweltpakt EMAS („Eco-Management and Audit Scheme“, auf Deutsch: Umweltmanagement- und Umweltbetriebsprüfungssystem) – früher „EG-Öko-Audit“ – ist ein europäisches Gütesiegel für ressourcenschonendes Umweltmanagement. Der Umwelt- und Klimapakt Bayern ist eine freiwillige Initiative der Bayerischen Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft. Ziel ist es, durch Eigenverantwortung und Kooperation neue Wege für eine nachhaltige Entwicklung Bayerns zu beschreiten. Im Fokus steht die vorausschauende Vermeidung von Umweltbelastungen durch kontinuierliche Verbesserungen im betrieblichen Umweltschutz – weit über gesetzliche Anforderungen hinaus.

„Unternehmen wie Meckatzer Löwenbräu stehen für die Region und setzen wichtige Impulse für Nachhaltigkeit und den bewussten Umgang mit Ressourcen“, findet Landrat Stegmann. Es zeige, wie erfolgreich ökologisches Handeln mit wirtschaftlichem Erfolg Hand in Hand gehen könne.