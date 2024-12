Mann bei Messerattacke in Lindau schwer verletzt - Täter flüchtig

Bereits am Sonntag gegen 22.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter im nördlichen Stadtgebiet von Lindau mit einem Messer auf einen Mann eingestochen und diesen schwer verletzt. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Demnach habe es zunächst einen Streit zwischen dem 34-Jährigen und dem Unbekannten gegeben. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Mann dem Opfer dreimal mit einem Messer in den Rücken stach.

Der Täter floh anschließend. Die Polizei fahndete noch in der Tatnacht mit einem großen Polizeiaufgebot und Diensthunden nach ihm. Er konnte allerdings nicht gefasst werden und ist weiterhin flüchtig. Der Notarzt versorgte den 34-Jährigen vor Ort und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Er ist außer Lebensgefahr.

Messerangriff in Lindau: Polizei sucht Zeugen

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Mutmaßlich kannten sich die beiden Männer, so die Polizei. Ob sich der Täter noch in Deutschland aufhält, ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Lindau hat mit Unterstützung der Kriminalpolizei Kaufbeuren die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Tat geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 08383/9100 bei der Polizei melden.

