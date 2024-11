Premiere in Opfenbach: Diese beiden Gruppen veranstalten erstmals ein gemeinsames Konzert

Wenn sich in Opfenbach Sängerinnen und Sänger mit Blasmusikanten zusammentun, dann ergibt das eine besonders prickelnde Mischung. Einen „Musikcocktail“ wollen die Musikkapelle und der Chor Opfenbacher Notencocktail kredenzen, wenn sie am 23. und 24. November zum gemeinsamen Konzert laden. Ein solches Projekt hat es in der Gemeinde bisher noch nicht gegeben.

Zwei junge Dirigenten leiten in Opfenbach Musikkapelle und den Chor Notencocktail

Die traditionsreichen Klangkörper stehen seit Kurzem unter Leitung von zwei neuen, jungen Dirigenten. Dies nahmen sie laut einer Pressemitteilung zum Anlass, einen „langgehegten Wunsch“ umzusetzen und ein gemeinsames Konzert vorzubereiten. David Schöpf, Dirigent der Musikkapelle Opfenbach, hatte bei der Programmgestaltung populäre Musik im Blick. Er wählte beispielsweise „Aufsteh’n“ von der Berliner Band Seeed oder „Viva la vida“ der britischen Pop-Rock-Band Coldplay aus. Die Arrangements für Chor und Blasorchester sind neu, sie werden erst zum zweiten Mal live aufgeführt.

Icon Vergrößern Wenzel Weiland studiert mit dem Opfenbacher Notencotkail das Programm fürs Gemeinschaftskonzert ein. Foto: Iris Eger Icon Schließen Schließen Wenzel Weiland studiert mit dem Opfenbacher Notencotkail das Programm fürs Gemeinschaftskonzert ein. Foto: Iris Eger

Deutsche und englische Popsongs bei Opfenbacher Konzert

Jede Gruppe wird beim Konzert ihr Können auch mit eigenen Beiträgen unter Beweis stellen. Die Musikkapelle greift dabei etwa auf das Repertoire für konzertante Blasmusik von Bert Appermont und Rossano Galante zurück. Wenzel Weiland, der seit zwei Jahren den Notencocktail leitet, hat vor allem Poplieder in deutscher und englischer Sprache ausgewählt. Die Konzertgäste können sich auf bekannte Songs von John Garner oder Herbert Grönemeyer freuen.

Termine und Karten Das Konzert ist am Samstag, 23. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr im Kultur- und Sportzentrum Opfenbach zu hören. Karten kann man online bestellen oder telefonisch unter (08381) 8306991 (donnerstags und freitags von 17 bis 19 Uhr) reservieren. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.