50-Jähriger attackiert Frauen und randaliert in Lindauer Wohnheim

In einer Wohnunterkunft in Lindau kam es zu einem Polizeieinsatz, weil ein Mann randalierte. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 50-Jährige zuvor versucht, in die Wohnung einer 29-jährigen Frau dort zu gelangen. Diese wollte das jedoch offensichtlich nicht, woraufhin der 50-Jährige die Zimmertür einschlug und auf zwei Frauen und einen Mann losging.

Angriff in Lindauer Wohnheim: Mann schlug Türe ein

Danach beschädigte der Angreifer eine weitere Wohnungstüre und riss einen Fernseher von der Wand, bevor er die Wohnung wieder verließ und in seine eigene zurückkehrte. Dort trafen ihn kurz später auch die hinzugerufenen Polizisten an.

Weil der Mann sich weiterhin aggressiv verhielt und um mögliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, nahmen die Beamten ihn nach Rücksprache mit einem Richter in Sicherheitsgewahrsam. Die Polizisten brachten den Mann in einen Haftraum auf der Dienststelle.

Polizei-Einsatz in Lindau: Drei Menschen nach Angriff verletzt

Der entstandene Schaden im Wohnheim beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf einige hundert Euro. Die beiden Frauen und der Mann, die der 50-Jährige attackierte wurden leicht im Gesicht und am Rücken verletzt.