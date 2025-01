Proteste beim Neujahrsempfang des AfD-Kreisverbandes Westallgäu-Lindau angekündigt

Der AfD Kreisverband Westallgäu-Lindau hält seinen Neujahrsempfang am Dienstag, 7. Januar, in Itzlings (Gemeinde Hergatz) ab. Das hat der Kreisvorsitzende Dr. Rainer Rothfuß im Internet bekannt gegeben. Gegen die dort angekündigte Rede des Bundestagsabgeordneten ist eine Protestaktion geplant. „Faschismus bekämpfen. Rothfuß stoppen“, ist eine Kundgebung überschrieben, die ebenfalls am 7. Januar ab 18 Uhr in Itzlings stattfinden soll. Angekündigt hat sie die Gruppe „Kempten gegen rechts“.

Rothfuß kündigt Rede an

Der AfD-Kreisverband und der Ortsverband Lindenberg-Westallgäu halten in Itzlings regelmäßig Stammtische ab. Sie finden jeweils am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr statt. Der am 7. Januar ist gleichzeitig Neujahrsempfang. Angekündigt hat den Termin der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Rothfuß im Internet unter seinen Terminen. Demnach will er bei dem Empfang auch über das Thema „Remigration nach Syrien“ sprechen, also die Rückführung Geflüchteter in das Land.

Ebenfalls im Internet hat „Kempten gegen rechts“ eine Protestaktion in Itzlings angekündigt. Sie soll um 18 Uhr beginnen. Sie wendet sich gegen Rothfuß „den Urheber der menschenfeindlichen bayerischen Resolution für Remigration“, heißt es dort. Kempten gegen rechts bezeichnet sich selber als „Netzwerk antifaschistisch engagierter Menschen“.