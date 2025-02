Die geplanten Angebote für Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde Sigmarszell nehmen immer konkretere Züge an. Wie berichtet, strebt die Seniorenbeauftragte Bärbel Schmid unter anderem ein Bürgermobil als Fahrdienst für die ältere Bevölkerung an.

Bürgermobil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sigmarszell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nachbargemeinde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis