Wilde Verfolgungsjagd im Westallgäu: Tankbetrüger durchbricht Straßensperren

Verfolgungsjagd am Sonntag, 8. Dezember, im Allgäu: Zwischen Bregenz, Lindau und Lindenberg flieht ein Autofahrer auch über die B308 vor mehreren Polizeistreifen. Das Auto war offenbar gestohlen - und der Mann bewaffnet.

Großeinsatz im Westallgäu am Sonntag - Tankbetrüger flieht vor Polizei

Was war passiert? Laut Polizei stellte die Lindauer Grenzpolizeiinspektion ein verdächtiges Fahrzeug an einer Tankstelle im Industriegebiet fest. Der Fahrer tankte und fuhr weiter - ohne zu bezahlen. Als die Streife den Autofahrer kontrollieren wollte, flüchtete er. Inzwischen erfuhren die Beamten, dass das Auto als entwendet gemeldet wurde, und der Fahrer im Besitz einer Schusswaffe war.

Vor mehreren Polizeiwagen aus Lindau und Lindenberg flüchtete der Mann mit hoher Geschwindigkeit weiter durch Lindau in Richtung österreichischer Grenze, so die Polizei.

Flüchtiger im Westallgäu durchbricht Straßensperren und rammt Polizeiwagen

Bei Bregenz wendete der Fahrer wieder und fuhr zurück Richtung Grenzübergang Hohenweiler und anschließend über die B308 in Richtung Lindenberg. Dabei durchbrach er Straßensperren der Polizei und rammte mehrere Dienstfahrzeuge. Auf einer Kehre im Bereich Rohrach verlor er die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab.

Für die Beamten - inzwischen unterstützt von einer Spezialeinsatzeinheit der österreichischen Polizei - war der Einsatz aber nicht vorbei. Der 43-Jährige verbarrikadierte sich in seinem Fahrzeug und bedrohte die Polizisten aus dem Fahrzeug heraus mit einer Schusswaffe. Nach mehreren Aufforderungen, das Fahrzeug zu verlassen, erfolgte der Zugriff, teilt die Polizei mit. Dabei schoss sich der gebürtige Westallgäuer selbst in den Kopf und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei gab nach eigenen Angaben keinen Schuss ab.

Verfolgungsjagd im Westallgäu: zwei verletzte Beamten

Bei der Verfolgungsfahrt wurden insgesamt drei Dienstfahrzeuge sowie das Auto des Tatverdächtigen beschädigt. Zwei Einsatzkräfte verletzten sich leicht. Die KPI Memmingen ermittelt. Während des Einsatzes war die B308 über mehrere Stunden beidseitig lokal gesperrt.

Kontakt zur Telefonseelsorge

Üblicherweise berichtet unsere Redaktion nicht über (mögliche) Suizide. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Ausnahme, da berechtigtes öffentliches Interesse besteht.

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat: https://online.telefonseelsorge.de/content/chatseelsorge.