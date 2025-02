Streit in Grünenbach eskaliert: Frau schlägt Bekannten mit Besenstiel

In Grünenbach (Landkreis Lindau) soll eine Frau am Mittwochabend einem Mann einen Besenstiel auf den Kopf geschlagen haben. Dadurch erlitt er eine Kopfplatzwunde und wurde leicht verletzt, so die Polizei. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Streit in Grünenbach: Frau schlägt Mann mit Besenstiel

Demnach habe der 56-jährige Mann seine 47-jährige Bekannte zunächst bedroht. Nach Aussagen der Frau soll er auch ein Messer gezückt haben. Die Polizei konnte jedoch kein Messer vor Ort finden.

Beide kannten sich. Sie machten gegenüber den Beamten aber keine Angaben, wieso es zu dem Streit kam. Die Frau sowie der Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

