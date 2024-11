Stromausfall in Gestratz am Dienstagabend - War das der Grund?

In der Westallgäuer Gemeinde Gestratz ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Der gesamte Ort war zeitweise ohne Strom, wie Bürgermeister Engelbert Fink auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Gegen 17.15 Uhr fiel die Versorgung aus. Erst gegen 18 Uhr waren die meisten Haushalte wieder an das Netz angeschlossen.

Stromausfall in Gestratz im Westallgäu am Dienstagabend - Das sagt der Bürgermeister

Was der Grund für den Ausfall war, ist noch unklar. Bürgermeister Fink, der auch in der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist, hat jedoch eine Vermutung: „Im Feuerwehr-Chat war von einer Esche die Rede, die in einer Stromleitung hing.“

Weitere Informationen zum Stromausfall in Gestratz folgen hier, sobald sie vorliegen.

