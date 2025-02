Hauptrollen zu vergeben: Festspiele Wangen suchen junge Schauspieler für neues Stück

Die Festspiele Wangen haben mit der Vorbereitung für die neue Spielsaison im Sommer begonnen. Der neu formierte Vorstand hat Angebote von Regisseuren gesichtet und entschieden, mit wem und mit welchen Stücken im Juli und August das Theaterpublikum im Zunftwinkel unterhalten werden soll.

Festspiele Wangen führen Familienstück im August 2025 auf

Welche Stücke das sind, will der Verein erst im Frühjahr verraten. Eines ist aber schon sicher: „Wir wollen die Festspiele Wangen wieder mehr in der Stadt verankern“, kündigt Vorsitzender Harald Notz-Lajtkep in einer Pressemitteilung an.

Deshalb soll Kindern und Jugendlichen aus Wangen und Umgebung im Familienstück die Gelegenheit geboten werden, ihre Talente zu zeigen – und das sogar in Hauptrollen. Gesucht werden dafür „zwei ambitionierte und möglichst theatererfahrene Jugendliche im Alter zwischen 16 und 22 Jahren“. Es gibt laut Mitteilung eine männliche und eine weibliche Hauptrolle.

Die Festspiele Wangen sind im Zunftwinkel beheimatet. Foto: Christoph Morlock

Neben schauspielerischen Fähigkeiten ist auch musikalisches Talent gefragt, denn die Hauptpersonen auf der Bühne sollten sicher singen und Gesangsparts übernehmen können. „Wer sich auf diese Herausforderung unter professioneller Regie einlässt, gewinnt jede Menge Bühnenerfahrung und erlebt die Magie des Theaters“, verspricht Lajtkep-Notz.

Die Proben starten Mitte Juni 2025 und finden in Wangen statt. Premiere des Familienstücks ist am 1. August, gespielt wird bis 24. August. Es soll sich um ein populäres Werk handeln.

Gesucht werden auch jüngere Statisten. Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren können die Welt des Theaters kennenlernen. Für diese Gruppe suchen die Festspiele auch eine Betreuung. Die Aufgaben: Kinder während der Proben zu begleiten, sie in Pausen beschäftigen und ihnen sagen, wann sie wieder dran sind mit ihrem Auftritt.

Festspiele Wangen suchen Wohnungen für Schauspieler

Auch in anderen Bereichen suchen die Festspiele für das Theater noch Verstärkung. So gibt es die Chance, als Regieassistenz zu arbeiten. Dabei geht es unter anderem um Organisation der Abläufe und Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren. Bühnenhelfer für den Auf- und Abbau der Requisiten werden ebenso gesucht wie Helfende bei Kostümarbeiten und Maske sowie Licht und Ton. Alle Helferjobs werden auf Minijobbasis entlohnt.

„Wir sind ein kleiner Verein, der diese Tätigkeiten nicht aus eigener Kraft stemmen kann“, sagt Notz-Lajtkep. Er und seine Mitstreiter suchen außerdem Unterkünfte von Juni bis August für die Theaterprofis, die in Wangen auftreten werden, aber nicht aus der Region sind.

Ansprechpartnerin für alle genannten Themen ist Produktionsleiterin Amelie Rapp.