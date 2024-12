Theater in Opfenbach: Welches Stück im Januar gespielt wird

Die Proben laufen auf Hochtouren und Anfang Januar bringt der Theaterverein Opfenbach dann ein neues Stück auf die Bühne. Das Stück mit dem Titel „Hüttenzauber und andere Geheimnisse“ spielt in der Silvesternacht. Diese verbringt das Ehepaar Siegfried und Birgit Groß in einer Jagdhütte im Wald.

Während Ehefrau Birgit auf Romantik in der abgeschiedenen Hütte im Wald hofft, kümmert sich Ehemann Siegfried nur um seine Gesundheit. Dann taucht auch noch Bruder Kurti auf, gefolgt von seinem Chef. Nach und nach tauchen weitere ungebetene Gäste auf. Und jede Menge Missverständnisse sorgen für eine turbulente Eigendynamik.

Wer in Opfenbach im Januar auf der Bühne steht

Auf der Bühne stehen in diesem Jahr Wilfried Baur, Tanja Hauber, Tim Schöllhorn, Matthias Keppeler, Lisa Fehr, Anna Grabherr, Jakob Hauber, Anna-Maria Jäger und Martin Jäger. Die Spielleitung hat Daniel Boch inne.

Das Lustspiel in drei Akten von Heidi Mager wird an sieben Terminen Anfang Januar im Kultur- und Sportzentrum Opfenbach aufgeführt. Das sind die Spieltermine: 5., 6., 10., 11., 12., 17. und 18. Januar. Am 6. und 12. Januar treten die Schauspieler um 18 Uhr auf, die anderen Vorstellungen beginnen um 20 Uhr.

Karten gibt es ab jetzt online unter www.theaterverein-opfenbach.de oder telefonisch freitags von 11 bis 12 Uhr unter (0176) 99824060.