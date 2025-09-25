Junger Fahrer (20) stirbt bei schlimmem Unfall bei Bodolz nahe Lindau

Bei einem schlimmen Verkehrsunfall in Enzisweiler bei Bodolz im Landkreis Lindau ist gestern am Mittwoch, (24.9.2025) ein 20-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der junge Mann war mit seinem Auto frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen.

Der 20-Jährige war nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Mittwochnachmittag gegen 17.38 Uhr auf der LI16 von Wasserburg in Richtung Enzisweiler, einem Ortsteil von Bodolz (Landkreis Lindau), unterwegs

Bodolz: Unfall gestern auf regennasser Straße bei Lindau - ein Toter

Dabei kam er laut Polizei auf regennasser Straße kurz vor der Ortseinfahrt von Enzisweiler am Bodensee nach rechts von der Straße ab. Der Pkw fuhr leicht aufs Bankett.

Der Wagen drehte sich wieder zurück auf die Fahrbahn und prallte seitlich mit einem Pkw zusammen, der gerade entgegenkam.

Unfall in Enzisweiler: Autofahrer (20) stirbt auf LI16

Dessen Fahrer, ein 57 Jahre alter Mann, konnte nach Angaben der Polizei nicht mehr ausweichen. So kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der LI16 in Enzisweiler am Bodensee.

Der 20-jährige Autofahrer starb nach dem schweren Verkehrsunfall, obwohl Ersthelfer sich sofort an der Unfallstelle kümmerten und Maßnahmen ergriffen.

War zu hohe Geschwindigkeit die Ursache?

Der 57-jährige Fahrer des anderen Autos verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt und will nach eigenen Angaben unter anderem herausfinden, ob überhöhte Geschwindigkeit zum Unfall geführt hatte.

Polizei sucht nach Unfall Fahrer eines roten Pkw

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch einen roten Pkw. Dessen Fahrer soll möglicherweise unmittelbar vor dem Auto des 20-Jährigen gefahren sein.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0831/9909-0 entgegen.

Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Lindau am Bodensee

Einwohner : 25.845 (Stand: 31.12.2024)

Fläche : 33,06 Quadratkilometer

Lage : 401 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Lindau (Bodensee)

Bürgermeister : Claudia Alfons

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Lindau: Lindauer Hafen , Lindauer Insel, Bayerischer Löwe, Heidenmauer, Gerberschanze, Altstadt, Stadtbahnhof Lindau, Zeughaus

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Lindau: Hafenweihnacht , Kinderfest

Homepage : www.lindau.de