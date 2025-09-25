Icon Menü
Tödlicher Unfall bei Bodolz gestern (24.9.2025): Junger Mann tot nach Zusammenstoß in Enzisweiler

Schwerer Unfall am Bodensee

Junger Fahrer (20) stirbt bei schlimmem Unfall bei Bodolz nahe Lindau

Schlimmer Unfall am Mittwochnachmittag in Enzisweiler bei Bodolz am Bodensee: Ein 20-Jähriger stirbt bei einem Frontalzusammenstoß. Das ist bislang bekannt.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Bei einem schweren Unfall gesternin Enzisweiler (Gemeinde Bodolz im Landkreis Lindau) ist ein junger Autofahrer gestorben.
    Bei einem schweren Unfall gesternin Enzisweiler (Gemeinde Bodolz im Landkreis Lindau) ist ein junger Autofahrer gestorben. Foto: Davor Knappmeyer

    Bei einem schlimmen Verkehrsunfall in Enzisweiler bei Bodolz im Landkreis Lindau ist gestern am Mittwoch, (24.9.2025) ein 20-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der junge Mann war mit seinem Auto frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen.

    Der 20-Jährige war nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Mittwochnachmittag gegen 17.38 Uhr auf der LI16 von Wasserburg in Richtung Enzisweiler, einem Ortsteil von Bodolz (Landkreis Lindau), unterwegs

    Bodolz: Unfall gestern auf regennasser Straße bei Lindau - ein Toter

    Dabei kam er laut Polizei auf regennasser Straße kurz vor der Ortseinfahrt von Enzisweiler am Bodensee nach rechts von der Straße ab. Der Pkw fuhr leicht aufs Bankett.

    Der Wagen drehte sich wieder zurück auf die Fahrbahn und prallte seitlich mit einem Pkw zusammen, der gerade entgegenkam.

    Unfall in Enzisweiler: Autofahrer (20) stirbt auf LI16

    Dessen Fahrer, ein 57 Jahre alter Mann, konnte nach Angaben der Polizei nicht mehr ausweichen. So kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der LI16 in Enzisweiler am Bodensee.

    Der 20-jährige Autofahrer starb nach dem schweren Verkehrsunfall, obwohl Ersthelfer sich sofort an der Unfallstelle kümmerten und Maßnahmen ergriffen.

    War zu hohe Geschwindigkeit die Ursache?

    Der 57-jährige Fahrer des anderen Autos verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam ins Krankenhaus.

    Die Polizei ermittelt und will nach eigenen Angaben unter anderem herausfinden, ob überhöhte Geschwindigkeit zum Unfall geführt hatte.

    Polizei sucht nach Unfall Fahrer eines roten Pkw

    In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch einen roten Pkw. Dessen Fahrer soll möglicherweise unmittelbar vor dem Auto des 20-Jährigen gefahren sein.

    Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0831/9909-0 entgegen.

    Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Lindau am Bodensee

    • Einwohner: 25.845 (Stand: 31.12.2024)
    • Fläche: 33,06 Quadratkilometer
    • Lage: 401 Meter über dem Meeresspiegel
    • Landkreis: Lindau (Bodensee)
    • Bürgermeister: Claudia Alfons
    • Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Lindau: Lindauer Hafen, Lindauer Insel, Bayerischer Löwe, Heidenmauer, Gerberschanze, Altstadt, Stadtbahnhof Lindau, Zeughaus
    • Bekannte Feste und Veranstaltungen in Lindau: Hafenweihnacht, Kinderfest
    • Homepage: www.lindau.de
