100.000 Euro Schaden bei Feuer im Memminger Industriegebiet

Beim Brand in einer Trocknungsanlage einer Firma in Memmingen am Mittwoch, 24.9.2025, ist ein Schaden von geschätzten 100.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot angerückt.

Das Feuer brach nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Mittwoch, 24.9.2025, auf dem Gelände des Unternehmens im Memminger Industriegebiet.

Feuerwehr-Einsatz im Industriegebiet Memmingen am Mittwoch

Die Polizei Memmingen, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren Memmingen und Amendingen wurden gegen 13.20 Uhr alarmiert und rückten mit mehreren Fahrzeugen an.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Inhalt der Trocknungsanlage bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte mussten laut Polizei eine Verpuffung verhindern. Auch wegen der besonderen Bauweise der Anlage entschieden sich die Einsatzkräfte dazu, das Feuer kontrolliert in der Anlage abbrennen zu lassen und die Trocknungsanlage nicht zu öffnen.

Brand in Trocknungsanlage einer Firma in Memmingen

Anschließend löschte die Feuerwehr den Brand komplett und überprüfte die Trocknungsanlage der Memminger Firma. Aufgrund der Bauweise der Anlage konnten die Flammen nicht auf weitere Maschinen übergreifen.

Etwa 40 Feuerwehrleute waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Auch für die umliegenden Betriebsbereiche bestand keine Gefahr.

Polizei schätzt Höhe des Schadens auf 100.000 Euro

Die Schadenshöhe schätzt die Polizei derzeit auf circa 100.000 Euro. Die Polizeiinspektion Memmingen ermittelt und will herausfinden, wie genau es zu dem Brand gekommen war.

Erst am Dienstag war die Feuerwehr zu einer Spedition in Memmingen ausgerückt. Dort hatte es große Aufregung um eine ausgelaufene Flüssigkeit gegeben.

