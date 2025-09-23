Feuerwehr rückt mit Großaufgebot in Memmingen an - Was ist gestern Abend bei einer Spedition passiert?

Ein Arbeitsunfall bei einer Spedition in Memmingen hat am Montagabend, 22.9.2025, zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und der Polizei geführt. Ursache war eine Palette, die von einem Transport gefallen war.

Diese Palette war nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West als Gefahrgut gekennzeichnet. Als sie von dem Transportfahrzeug gefallen war, wusste bis dato niemand vor Ort, um welchen Stoff es sich dabei genau handelt.

Flüssigkeit tritt bei Spedition in Memmingen aus

Daraufhin wurden am Montag, 22.9.2025, gegen 18.23 Uhr mehrere Feuerwehren rund um Memmingen alarmiert sowie das Technische Hilfswerk (THW), der Rettungsdienst und die Polizei.

Die Einsatzkräfte rückten wegen der unbekannten Lage mit einem Großaufgebot zu der Spedition in Memmingen an. Der kleine Arbeitsunfall entwickelte sich zu einem großen Einsatz.

Um welchen Stoff handelt es sich bei dem Arbeitsunfall?

Weil weiterhin nicht bekannt war, um welchen Stoff es sich bei dem Gefahrgut handelt, sperrte die Polizei am Montagabend, 22.9.2025, die Fraunhoferstraße in Memmingen komplett.

Der Feuerwehr gelang es laut Polizei schließlich, die bereits ausgetretene, ätzende Flüssigkeit an der Spedition in Memmingen abzubinden. Die Feuerwehr brachte ebenfalls einen Kanal, der an das Grundstück grenzt, unter Kontrolle zu bringen.

Polizei: Keine Gefahr für Bevölkerung

Dadurch wurde verhindert, dass die Flüssigkeit ins Abwasser gelangte. Verletzt wurde bei dem Arbeitsunfall und seinen Folgen niemand. Zudem bestand nach Angaben der Polizei zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Erst vor einer Woche hatten Allgäuer Einsatzkräfte die Iller bei Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) vor einer Ölkatastrophe bewahrt: Mehrere hundert Liter Öl waren von Sonthofen-Rieden aus in die Immenstädter Kläranlage eingeleitet worden.

