Pilot kommt bei Weißensberg von der Startbahn ab

Ein 68-jähriger Pilot ist am Mittwoch am Flugplatz Wildberg bei Weißensberg im Landkreis Lindau mit seinem Flugzeug von der Startbahn abgekommen.

Startunfall am Flugplatz Wildberg: Pilot wollte von Weißensberg nach Speyer

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann am Nachmittag von Wildberg nach Speyer fliegen. Beim Start habe der Mann dann aber vermutlich einen Fahrfehler gemacht und geriet mit seinem Flugzeug in ein angrenzendes Feld. Dort kam das Leichtflugzeug dann zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei in Lindau schätzt den entstandenen Sachschaden jedoch auf rund 60.000 Euro.

Flugplatz Wildberg: Einer der ältesten Landeplätze in Deutschland

Der Flugplatz Wildberg bei Weißensberg im Allgäu gehört zu den ältesten Landeplätzen in Deutschland. Die Graspiste ist 376 Meter lang und darf nur von Segelflugzeugen, Ultraleichtflugzeugen und Helikoptern benutzt werden. Direkt auf dem Gelände des Flugplatzes liegt eine Gaststätte.

