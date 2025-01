Schwerer Verkehrsunfall in Weißensberg - Zwei Autofahrerinnen verletzt

An der Kreuzung der B12 und der Staatsstraße 320 in Weißensberg ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall mit Verletzten gekommen. Wie die Polizei berichtet hatte eine Autofahrerin einer anderen Fahrerin die Vorfahrt genommen, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß kam.

Die 30-jährige Unfallverursacherin war auf der St 320 von Wangen in Richtung Lindau unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die B12 nahm sie einer Autofahrerin die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Beide Fahrerinnen wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Schwerer Verkehrsunfall im Westallgäu - Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro

An den Wagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei band ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Straße war für etwa eine Stunde gesperrt. Die Polizei leitete gegen die Verursacherin ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall ein.

