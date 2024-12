Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Lindau und flüchtet

In Lindau hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 12.30 Uhr mutmaßlich betrunken sein Fahrzeug gegen einen Laternenpfahl gesetzt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, sah ein Zeuge das Auto auf Höhe des Valentin-Heider-Gymnasiums in der Ludwig-Kick-Straße und bemerkte, dass es an der Front stark beschädigt war. Außerdem entdeckte er am Straßenrand eine schief stehende Laterne. Daraufhin rief er die Polizei.

Die Beamten fuhren zur Adresse des Fahrzeughalters, konnten ihn dort aber nicht antreffen. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass er auf dem Weg in eine Werkstatt sei. Daraufhin fuhren sie zu der Werkstatt und fanden dort das mutmaßliche Unfallfahrzeug, das auf einen Abschleppwagen aufgeladen war.

Unfall in Lindau: Polizei trifft betrunkenen Fahrer in Werkstatt an

Wie sich vor Ort herausstellte, war der 65-jährige Fahrer betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls bereits betrunken war. Die Streife nahm ihn mit auf die Dienststelle, wo ein Arzt ihm Blut abnahm. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Bei der Unfallaufnahme gab der 65-Jährige an, dass er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste, das wiederum einem E-Scooter ausgewichen war. Da zum Unfallzeitpunkt mehrere Menschen in der Nähe der Unfallstelle waren, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08382/9100.

