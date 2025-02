Auto macht sich in Lindau selbstständig und kracht gegen Bus

In Lindau hat sich am Freitagabend ein Auto selbstständig gemacht und ist mit einem Bus kollidiert. Laut Polizei rollte der Pkw einer 25-Jährigen ohne äußerliches Zutun von seinem Parkplatz aus los und fuhr in einen Linienbus, der gerade an einer Haltestelle hielt.

Bus und Auto bei Unfall in Lindau beschädigt

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 8800 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem Auto weder die Handbremse angezogen war, noch ein Gang eingelegt war. Die Beamten schoben das Fahrzeug auf den Parkplatz zurück und sicherten es gegen erneutes Wegrollen.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Lindau am Bodensee

Einwohner : 26.155 (Stand: Ende 2023)

Fläche : 33,06 Quadratkilometer

Lage : 401 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Lindau (Bodensee)

Bürgermeister : Claudia Alfons

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Lindau: Lindauer Hafen, Lindauer Insel, Bayerischer Löwe, Heidenmauer, Gerberschanze, Altstadt, Stadtbahnhof Lindau, Zeughaus,

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Lindau: Hafenweihnacht, Kinderfest

Homepage : www.lindau.de