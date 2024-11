Mann fährt Mädchen auf dem Zebrastreifen an - und flüchtet dann

In Lindau hat ein Mann am Montag gegen 12.30 Uhr ein Mädchen am Zebrastreifen in der Anheggerstraße angefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr das Auto in Richtung Stadtmitte, während das Mädchen mit seinem Laufrad am Zebrastreifen stand und darauf wartete, die Straße zu überqueren.

Mädchen wird bei Unfall an Zebrastreifen in Lindau verletzt

Das Mädchen ging davon aus, dass das Auto anhalten würde. Als es bereits mit der Hälfte des Rades auf dem Zebrastreifen war, wurde es von dem Auto erfasst und stürzte auf die Straße. Das Mädchen wurde leicht verletzt und erlitt Prellungen an den Beinen und ein Hämatom im Gesicht.

Der Autofahrer stieg nach dem Unfall aus und verhielt sich panisch. Als er bemerkte, dass die Mutter des Kindes die Polizei verständigen wollte, versuchte er, sie daran zu hindern, indem er ihr das Handy wegnehmen wollte. Nachdem dies misslang, riss er die Kennzeichen von seinem Fahrzeug ab und entfernte sich.

Die Mutter konnte jedoch noch ein Foto des Fahrzeugs samt Kennzeichen aufnehmen. Die Polizei traf den Unfallverursacher, einen 26-jährigen Mann aus dem Landkreis Lindau, dann zuhause an.

Fahrer versteckt das Auto nach dem Unfall

Der Mann machte widersprüchliche Angaben dazu, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren haben soll. Hintergrund dürfte sein, dass ihm die Polizei den Führerschein aufgrund eines früheren Unfalls bereits entzogen hat. Die Mutter des verletzten Kindes identifizierte den Halter jedoch eindeutig als vorherigen Fahrer. Das Fahrzeug selbst konnte die Polizei bisher nicht sicherstellen, da der Fahrer es versteckt hatte.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des grauen Audis oder zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 zu melden. Gegen den 26-jährigen Mann wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht, Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

