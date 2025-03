In Weiler fehlt bekanntlich eine Veranstaltungshalle. Während in Simmerberg die Turn- zugleich eine Festhalle ist und in Ellhofen das Dorfgemeinschaftshaus bei Bedarf sogar zum „Kloster Weißtanne“ umfunktioniert wird, ist im größten Ortsteil der Gemeinde nur das Kolpinghaus verfügbar. Das setzt hinsichtlich der Besucherzahl aber enge Grenzen.