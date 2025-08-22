83-Jähriger aus Weiler-Simmerberg tot aufgefunden

Seit Mittwoch, 9. Juli, galt ein 83-Jähriger aus Weiler-Simmerberg. Die Polizei wandte sich vor einigen Wochen mit dem Vermisstenfall an die Öffentlichkeit und bat um Mithilfe.

Toter in Scheidegg gefunden: Identität geklärt

Nun gibt es die traurige Gewissheit: Wie die Polizei mitteilt, fand ein Zeuge den Vermissten bereits am 22. Juli im Gemeindebereich von Scheidegg leblos auf. Die Obduktion und ein DNA-Gutachten bestätigten den Verdacht. Bei dem Toten handelt es sich zweifelsfrei um den vermissten Senior aus Weiler-Simmerberg.

