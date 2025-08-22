Icon Menü
Vermisster Senior aus Weiler-Simmerberg tot aufgefunden

Polizei gibt Update

83-Jähriger aus Weiler-Simmerberg tot aufgefunden

Seit Anfang Juli wurde ein 83 Jahre alter Mann in Weiler-Simmerberg vermisst. Nun gibt es die traurige Gewissheit.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Der Vermisste aus Weiler-Simmerberg ist gestorben.
    Der Vermisste aus Weiler-Simmerberg ist gestorben. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Seit Mittwoch, 9. Juli, galt ein 83-Jähriger aus Weiler-Simmerberg. Die Polizei wandte sich vor einigen Wochen mit dem Vermisstenfall an die Öffentlichkeit und bat um Mithilfe.

    Toter in Scheidegg gefunden: Identität geklärt

    Nun gibt es die traurige Gewissheit: Wie die Polizei mitteilt, fand ein Zeuge den Vermissten bereits am 22. Juli im Gemeindebereich von Scheidegg leblos auf. Die Obduktion und ein DNA-Gutachten bestätigten den Verdacht. Bei dem Toten handelt es sich zweifelsfrei um den vermissten Senior aus Weiler-Simmerberg.

