Der wohl letzte Viehscheid 2025 im Allgäu ist noch gar nicht so alt

Der Viehscheid in Heimhofen ist einer der jüngsten und kleinsten Viehscheide im Allgäu. Heimhofen ist ein Ortsteil der Gemeinde Grünenbach (Landkreis Lindau). In den Ort kehren etwa 50 bis 70 Tiere mit den Hirten zurück ins Tal.

Beim Viehscheid in Heimhofen 2024 gab es einen Besucherrekord: In dem Ort im Westallgäu empfingen über 1000 Schaulustige den von einem Kranzrind angeführten Tross. Unter ihnen viele Einheimische, aber auch viele Gäste. Und die kamen, wie die Kfz-Kennzeichen es verrieten, bis aus dem Stuttgarter Raum, aus Sachsen oder aus der Schweiz. Sogar ein Reisebus aus dem Bayerischen Wald machte Station im kleinen Ortsteil von Grünenbach.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Heimhofen 2025:

Steckbrief: Der Viehscheid in Heimhofen 2025

Name : Viehscheid Heimhofen

Ort : 88167 Grünenbach, Heimhofen

Termin : Samstag, 11.10.2025, ab 10.30 Uhr

Besonderheit : Kleiner und junger Viehscheid, Tiere kehren von Nachtweiden zurück, mit Festzelt.

Wann ist Viehscheid in Heimhofen 2025?

Der Viehscheid in Heimhofen ist der wohl letzte 2025 im Allgäu und findet nach der Älplerletze auf dem Fellhorn statt. Termin in Heimhofen ist am Samstag, 11. Oktober 2025.

Wie läuft der Viehscheid in Heimhofen ab?

Am Viehscheid-Tag trifft der erste Zug mit den Tieren gegen 11 Uhr im Ort ein. Die Alphornbläser der "Kugel-Buebe" aus Maierhöfen begleiten den Einzug der Hirten und des Viehs.

Darüber hinaus gibt es im Festzelt einen Stimmungsabend mit Musikkapellen.

Das Programm für das Festzelt beim Viehscheid in Heimhofen am Samstag, 11.10.2025:

11 Uhr: Eintreffen der Herden, Alphorngruppe „Kugel-Buebe“

12.30 Uhr: Live-Musik mit „HuiGrie“

16.30 Uhr: Musikkapelle Doren

20.30 Uhr: Hofenbrass

Barbetrieb im beheizten Festzelt, Einlass ab 16 Jahren mit Partypass

Was ist am Viehscheid in Heimhofen so besonders?

Beim "Huimhofer Scheid" kommen die Jungrinder nicht wie bei den klassischen Viehscheiden direkt von den Alpen auf den Bergen, sondern grasen auf Nachweiden in der näheren Umgebung von Simmerberg, ehe sie gesammelt zum Scheidplatz in Heimhofen und von dort zurück zu den Ställen der einzelnen Landwirte gebracht werden.

Die Nachweiden liegen etwas tiefer als die klassischen Alpen, wodurch dort noch länger Futter für die Tiere wächst als in den höheren Lagen.

Die Mitglieder des Viehscheidvereins Heimhofen stellen am Tag der Rückkehr ein Festzelt im Ort auf. Darin gibt es eine Bar mit Ausschank. Einlass ist ab 16 Jahren mit Partypass.

Seit wann gibt es den Viehscheid in Heimhofen?

Beim Viehscheid in Maierhöfen wurde einige Rinder unter anderem durch Heimhofen getrieben, ehe es an den Scheidplatz nach Maierhöfen weiter ging. Nachdem dieser Viehscheid aber 2022 abgesagt worden war, schlossen sich in Heimhofen 24 junge Frauen und Männer sowie teilweise deren Eltern zusammen und gründeten den Viehscheidverein Heimhofen.

Angefangen hat der Grünenbacher Viehscheid mit dem in Oberstaufen: Bevor sie auf diesen gehen, trifft sich eine Gruppe von etwa zehn Grünenbachern jedes Jahr zu einem Weißwurstfrühstück – das sei inzwischen eine kleine Tradition, sagt Moritz Kleinhans, Scheidmeister in Heimhofen. Nun fand der Staufner Scheid 2021 wegen Corona nicht statt, der Frühschoppen in Grünenbach aber trotzdem.

Kleinhans musste an diesem Tag zwei Stück Jungvieh von einer benachbarten Weide zum Bauernhof seines Onkels treiben. Als er das beim Frühschoppen erzählte, war die Begeisterung groß. Es wurden kurzerhand zwei Zugschellen herausgesucht, den Rindern angelegt und schon gab es einen kleinen „Viehscheid“ - den ersten in Heimhofen. Die Idee war geboren.

„Wir wollten einen kleinen Viehscheid für das Dorf und unsere Freunde und Verwandte auf die Beine stellen“, sagt Kleinhans. Diese Idee setzten die Grünenbacher dann 2021 recht schnell um. Wenige Wochen später gab es im Ortsteil Heimhofen den ersten Viehscheid.

Diesmal hatten die jungen Männer und Frauen, die sich aus anderen Vereinen wie Feuerwehr, Landjugend und Musik kennen und dort schon Erfahrung im Ausrichten von Festen gesammelt haben, die Aktion genau vorbereitet. Sie liefen mit etwa 30 Schumpen eine Runde durch Heimhofen und schließlich zum Festplatz hinauf.

Wo kann in in Heimhofen parken?

Autofahrer können am Viehscheid-Tag entlang der ausgeschilderten befestigten Feldwege parken oder auf allen öffentlichen Parkplätzen in Heimhofen ihr Fahrzeug abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Heimhofen?

Besucherinnen und Besucher können auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Heimhofen fahren: Mit dem Zug bis zum Bahnhof in Heimenkirch (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn) und von dort aus weiter mit dem Bus bis zur Haltestelle in Heimhofen (Fahrplanauskunft beim Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund Bodo hier)

Wo kann ich in Grünenbach übernachten?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in Grünenbach und seinen Ortsteilen Ebratshofen, Heimhofen, Hohenegg, Oberried, Pferrenberg, Schüttentobel und Unterried übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Argental Tourismus unter Telefon +498383/9295924 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Huimhofer Viehscheid dabei?

Diese Alpen sind beim Viehscheid in Heimhofen dabei:

Pferrenberger Lindenalpe

Wer ist Veranstalter des Viehscheid in Heimhofen?

Der Viehscheidverein Heimhofen veranstaltet den Viehscheid in Heimhofen seit 2022. Scheidmeister ist Moritz Kleinhans.

