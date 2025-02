Bundestagswahl 2025 Darf man verkleidet und angetrunken wählen?

Selfies, Begleitung, Alkohol, Fasnachtskostüm und Telefonieren: Was ist beim Kreuzchen machen erlaubt, was geht nicht? Unsere Zeitung klärt auf, welche Benimm-Regeln Wähler am Sonntag beachten sollten.