Wangens größter Arbeitgeber investiert weiter in seinen Hauptstandort: Für vier Millionen Euro erstellt Waldner eine neue Pulverbeschichtungsanlage, die Teil der Zentralisierung der Metallproduktion in Wangen ist. Bereits im Herbst 2025 sollen die neuen Anlagen in dem 800 Quadratmeter großen Gebäude in Betrieb gehen.

Olaf Winkler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Öhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rekordjahr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis