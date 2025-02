Wie der größte Arbeitgeber in Wangen im Allgäu weiter wächst

Die Firma Waldner in Wangen, die in der Stadt als größter Arbeitgeber gilt, wächst weiter. Waldner entwickelt und produziert Abfüllanlagen, Prozessanlagen, Laborraumlösungen und Lernräume und schafft nach eigenen Angaben „Beiträge für Ernährung, Gesundheit und Bildung“. Die Firma aus Wangen im Westallgäu ist in den Branchen von Pharma über Forschung und Entwicklung bis hin zu Lebensmittel und Tiernahrung präsent.

