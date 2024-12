Hafenweihnacht: Stadt Lindau rät Hundebesitzern, ihr Tier zu Hause zu lassen

Die Hafenweihnacht in Lindau ist auch für Menschen aus dem Westallgäu ein beliebtes Ziel in der Adventszeit – und das bis 22. Dezember.

Vor dem vorletzten Wochenende richtet sich die Stadtverwaltung nun mit einem Appell an die Besucher: „Als Veranstalter der Lindauer Hafenweihnacht bittet die Stadt Lindau Hundebesitzer eindringlich, ihre Vierbeiner zu Hause zu lassen.“

Gefährliche Stolperfallen auf dem Boden

Menschenmassen, laute Musik und intensive Gerüche: Was für Menschen in der Adventszeit magische Erlebnisse sind, seien für Hunde „extrem belastend“, heißt es in der Mitteilung weiter. Hinzu kämen gefährliche Fallen wie Glasscherben oder Essensreste auf dem Boden. Vor allem kleine Hunde könnten im Gedränge auf der Hafenweihnacht übersehen und verletzt werden.

Dass viele die Hafenpromenade als Teil ihrer Gassirunden nutzen, ist der Stadtverwaltung bewusst. Es werde aber auch beobachtet, dass die Haustiere auch zu Stoßzeiten auf den Markt mitgenommen werden. Dabei gehe es Hunden zu Hause besser – und der eigene Bummel sei dann entspannter. (pm, lh)

Die Hafenweihnacht öffnet jeweils donnerstags bis sonntags. Lesen Sie mehr dazu.