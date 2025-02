Schaden in Höhe von 15.000 Euro: Polizei schnappt Brandstifter

In Weiler-Simmerberg soll ein 15-Jähriger am Sonntagnachmittag mehrere Mülleimer auf dem Gelände der Grundschule angezündet haben. Laut Polizei wurde er dabei von Passanten beobachtet. Die hinzugerufenen Beamten trafen den Jugendlichen am Tatort an.

Jugendlicher gibt Brandstiftung in Weiler-Simmerberg zu

Gegenüber den Polizisten gab der Jugendliche zudem zu, dass er am letzten Sonntag, 26. Januar, eine Papiertonne am Kindergarten in der Schulstraße angezündet hatte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

