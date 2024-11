Im Hinblick auf die angesagten wärmeren Temperaturen wäre es vielleicht möglich gewesen, am Sonntag Fußballspiele im Westallgäu auszutragen. Wegen des Totensonntags waren sie allerdings ausnahmsweise auf den Samstag verlegt worden – doch wegen der Schneemassen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gefallen sind, ist an Spielbetrieb nicht zu denken.

