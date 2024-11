15 Verletzte und 400.000 Euro Sachschaden durch Schneechaos auf den Allgäuer Straßen

Seit Donnerstagabend ist die Polizei im Zuständigkeitsbereich Schwaben Süd/West zu über 200 Einsätzen ausgerückt. Allein am Donnerstag zwischen 16 und 22 Uhr kam es laut Polizeibericht zu 90 Unfällen. Am heutigen Freitag ereigneten sich weitere 60 Verkehrsunfälle, die meisten davon wegen zu hoher Geschwindigkeit oder mangels geeigneter Reifen.

Insgesamt schätzt die Polizei die Höhe des Sachschadens auf etwa 400.000 Euro. Vierzehn Menschen wurden bei den Unfällen leicht verletzt, ein Mensch sogar schwer. Viele der Unfälle passierten im Allgäu - von Memmingen über Marktoberdorf und Kempten bis Immenstadt.

Auto kollidiert in Lindau mit Räumfahrzeug

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Auffahrt zur A96 in Lindau, als er auf der schneebedeckten Straße die Übersicht verlor, da die Fahrbahnmarkierungen nicht mehr sichtbar waren. Er touchierte daraufhin ein entgegenkommendes Räumfahrzeug. Da er stark abbremste, konnte ein nachfolgender Autofahrer nicht mehr schnell genug reagieren und rammte ihn. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro.

Mehrere Verletzte bei Unfällen in Kempten

Auch in Kempten kam es zu mehreren Unfällen. Eine 21-jährige Autofahrerin konnte am Donnerstagabend auf dem Adenauerring nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem Auto, das an einer roten Ampel hielt. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 21 Uhr bog eine 71-jährige Autofahrerin von der Eberhardstraße in die Salzstraße und stieß dabei mit zwei Fußgängerinnen zusammen. Die beiden Frauen stürzten und wurden leicht verletzt. Die Autofahrerin fuhr davon, weil sie laut Polizei wohl davon ausging, dass die Frauen von allein gestürzt seien. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Schneefall führt zu Auffahrunfall in Leinau

Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstagabend von Kaufbeuren in Richtung Leinau auf der B16 und prallte gegen ein stehendes Fahrzeug. Laut Polizeibericht konnte sie den Zusammenprall trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls schoben sich die beiden Fahrzeuge noch in ein weiteres Auto vor ihnen.

Das Auto der 31-Jährigen erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, auf der Strecke kam es rund zwei Stunden lang zu Verkehrsbehinderungen.

Glätte führt zu Unfällen in Memmingen

Wegen glatter Straßen kam es rund um Memmingen zu mehreren Verkehrsunfällen. Am Donnerstag gegen 17.50 Uhr konnte ein Autofahrer in Steinheim nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs.

Auf dem Autobahnzubringer der A96 in Westerheim krachte es gleich zwei Mal: Gegen 18.40 Uhr verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Gegen 20.10 Uhr rutschte ein weiterer Autofahrer beim Abbiegen auf den Zubringer in die Leitplanke. Die Schäden belaufen sich laut Polizeibericht auf etwa 20.000 Euro.

Viele Unfälle rund um Marktoberdorf, Buchloe und Immenstadt

In der Nähe von Marktoberdorf kam es am Donnerstagabend zu vier Verkehrsunfällen. Verletzt wurde niemand, bei den Unfällen in Biessenhofen, Lengenwang, Kraftisried und zwischen Ebenhofen und Altdorf entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Rund um Buchloe ereigneten sich am Donnerstagabend drei Unfälle. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde bei den Unfällen in Buchloe, Jengen und Ketterschwang niemand. Ähnliches Bild im Oberallgäu: Auch hier gab es mehrere Verkehrsunfälle, die zu einem Sachschaden von etwa 20.000 Euro führten. Verletzte gab es nicht.