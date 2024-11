Glätte und Schnee führen zu über 60 Unfällen auf Allgäuer Straßen

Der Winter hat weite Teile des Allgäus erreicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt seit Donnerstagnachmittag sogar vor starkem Schneefall. Offizielle Warnmeldungen über die bekannten Apps wie Nina oder Katwarn wurden an die Menschen in der Region verschickt.

In großen Teilen des Allgäus waren Straßen und Wiesen am frühen Abend weiß. Ein Ende des Schneefalls war zunächst nicht in Sicht. Die Einsatzzentrale der Polizei in Kempten meldete um kurz nach 20 Uhr eine Häufung von Unfällen im gesamten Einsatzgebiet. Auch auf der A7 und der A96 ging es im Allgäu wetterbedingt nur noch stockend voran. Am Riedbergpass gilt Schneekettenpflicht - ausgenommen sind Fahrzeuge mit Allradantrieb.

Im gesamten Allgäu kam es laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in der Nacht bis 5.30 Uhr zu insgesamt 65 Unfällen, darunter in Memmingen, Kaufbeuren, Oberstaufen und Sulzberg. Die meisten davon verliefen glimpflich, bei etwa zehn Unfällen seien Menschen leicht verletzt worden.

Icon Galerie 7 Bilder Der DWD warnte am Donnerstag vor starkem Schneefall. Unsere Reporter waren im Allgäu unterwegs.

Schnee am Freitag im Allgäu: Wie ist die Lage am Morgen?

Wie ist die Lage am Freitagmorgen? Mit dem Start in den Berufsverkehr ist auch auf den Straßen einiges los. Laut der Karte des Bayerischen Verkehrsministeriums stockt der Verkehr auf der A7 nahe Kempten, und im Kemptener Stadtgebiet. Auch auf der B19 müssen Autofahrer Geduld mitbringen. Nahe Sonthofen staut es sich in Richtung Oberstdorf. Kurz vor Kempten stockt der Verkehr in Richtung Norden. (Stand: 6.25 Uhr).

Im Vergleich zur Nacht habe sich die Lage jedoch entspannt, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Redaktion. Seit 6 Uhr morgens kam es noch zu sieben Unfällen, zwei Mal mit Leichtverletzten. Mit einzelnen Verkehrsstörungen sei aber zu rechnen. (Stand: 9.15 Uhr)

Achtung, Bahn-Pendler: Auch der Zugverkehr im Allgäu ist am Freitagmorgen eingeschränkt. So kommt es laut DB-App zu Verspätungen, einzelne Züge fallen auch aus, etwa der RE75 von Immenstadt nach Memmingen um 7.13 Uhr. Er fährt um 7.32 ab Kempten. Wegen der starken Schneefälle könne es kurzfristig zu Zugausfällen und zu Verspätungen von bis zu einer halben Stunde im Regionalverkehr in der Region Kempten kommen, teilte die Bahn auf ihrem Portal für Störungsmeldungen mit. Betroffen sei neben Memmingen und Immenstadt auch die Strecke in Richtung Buchloe.

Ansonsten meldete die Bahn in Bayern zunächst keine größeren Probleme wegen des Winterwetters in Bayern.

Im Kaufbeurer Stadtgebiet fielen innerhalb der letzten zwölf Stunden rund 20 Zentimeter Schnee, maß unser Reporter am Freitagmorgen. Hausmeister Helmut Jörg ist seit 1 Uhr in Sonthofen unterwegs: „Ist das viel Schnee! Außer der Fräse geht eigentlich nichts mehr.“

Icon Vergrößern Helmut Jörg ist seit der Nacht auf Freitag unterwegs, um Schnee zu räumen. Foto: Benjamin Liss Icon Schließen Schließen Helmut Jörg ist seit der Nacht auf Freitag unterwegs, um Schnee zu räumen. Foto: Benjamin Liss

Unwetterwarnung fürs Allgäu gilt bis Freitagmorgen

In der amtlichen Unwetterwarnung wurde für die Region um Kempten, Oberstdorf, Füssen, Memmingen oder Kaufbeuren ausdrücklich vor starkem Schneefall gewarnt. Es besteht die Gefahr des Auftretens von starkem Schneefall (Stufe 3 von 4). Die Warnungen sind mittlerweile aufgehoben (Stand 6.30 Uhr). Im gesamten Allgäu warnt der DWD zudem vor Glätte (Stufe 1 von 4). Diese Warnung gilt bis Freitag, 10 Uhr.

Die amtliche Unwetterwarnung gilt offiziell für:

den Kreis Ostallgäu

den Kreis Oberallgäu

den Kreis Unterallgäu

den Kreis Lindau am Bodensee

die Stadt Memmingen

die Stadt Kaufbeuren

die Stadt Kempten

Unwetterwarnung fürs Allgäu: Decken und warme Getränke mitnehmen

Was droht den Menschen im Allgäu? Laut DWD-Definition dieser Warnstufe besteht seit heute, 15 Uhr, „Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene, hohe Schneedecke, eingeschränkte Mobilität bis hin zu blockierten Verkehrswegen, ggf. Glätte, oftmals stark eingeschränkte Sichtweite“.

Es gelten diese offiziellen Handlungsempfehlungen des DWD:

Aufenthalt im Freien und Fahrten vermeiden, Verhalten im Straßenverkehr anpassen

Auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen/Schließungen einstellen, notfalls Fahrweise anpassen

Das Auto möglichst volltanken, Decken und warme Getränke mitführen

Unwetterwarnung fürs Allgäu: Weitreichende Schneedecke am Nebelhorn

Ein Blick auf die Webcam am Nebelhorn gegen 8.20 Uhr zeigt eine noch nicht komplett dichte, aber weitrechende Schneedecke. Außerdem fegt der Wind in starken Böen über den Schnee hinweg. In Oberjoch liegt auch im Tal bereits eine mehrere Zentimeter dichte Schneedecke.

„Über Nacht sind bis zu 30 cm Neuschnee in den Bayerischen Alpen gefallen.“ Das meldete der Lawinenwarndienst Bayern bereits am gestrigen Mittwoch. Im Lauf des Tages ist die Schneedecke weiter angewachsen. Auf glattem Untergrund sei bei ausreichender Schneemenge „mit kleineren Gleitschneelawinen“ zu rechnen.

Black Friday: Schnee bringt Paketdienste in Schwierigkeiten

Die angekündigten Schneefälle haben auch Auswirkungen auf die Post und alle Paketdienste. Aus dies ausgerechnet so kurz vor dem ominösen „Black Friday“. Die Lieferung ins Allgäu könnte sich aufgrund des Wetters verzögern. „Der geschätzte Liefertermin beinhaltet witterungsbedingte Verzögerungen“, heißt es zum Beispiel nach erfolgter Bestellung auf der Seite von Amazon.

Auch im angrenzenden Österreich hatten die Schneefälle Auswirkungen: In Gaißau am Bodensee (Vorarlberg) stürzte ein Baum aufgrund der Schneelast auf die Rheinstraße. Die komplette Fahrbahn war gesperrt, die Feuerwehr musste den Baum stutzen und dann entfernen.