Wikingerschild für krebskranke Kinder auf Sylt: Wie ein Paar aus dem Allgäu Kindern Mut machen will

Vom Allgäu an die Nordsee

Wie ein besonderer Wikingerschild aus dem Allgäu krebskranken Kindern Mut machen soll

Ein Allgäuer Künstler baut einen Wikingerschild für krebskranke Kinder auf Sylt. Eine Geschichte über den Donnergott Thor, ein Kinderbuch und eine Auktion.
Von Anna Feßler
    Einen Wikingerschild hat Christian Hauck gebaut und bemalt. Künftig wird er in einer Klinik für krebskranke Kinder auf Sylt hängen. Seine Frau Sarah Weinert hat eine Geschichte dazu geschrieben.
    Einen Wikingerschild hat Christian Hauck gebaut und bemalt. Künftig wird er in einer Klinik für krebskranke Kinder auf Sylt hängen. Seine Frau Sarah Weinert hat eine Geschichte dazu geschrieben. Foto: Anna Feßler

    Der Schild hat einen Durchmesser von rund einem Meter, ist mehrere Kilos schwer und bunt bemalt. Gebaut hat ihn Christian Hauck aus Weiler-Simmerberg. Schon öfter hat er Wikingerschilde gebaut, doch dieser eine ist auch für ihn ein ganz besonderer. Und auch die Geschichte dahinter ist ungewöhnlich. Denn es wurde versteigert und hängt nur ganz im Norden von Deutschland im Eingangsbereich einer Kinderklinik.

