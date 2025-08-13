Wie ein besonderer Wikingerschild aus dem Allgäu krebskranken Kindern Mut machen soll

Der Schild hat einen Durchmesser von rund einem Meter, ist mehrere Kilos schwer und bunt bemalt. Gebaut hat ihn Christian Hauck aus Weiler-Simmerberg. Schon öfter hat er Wikingerschilde gebaut, doch dieser eine ist auch für ihn ein ganz besonderer. Und auch die Geschichte dahinter ist ungewöhnlich. Denn es wurde versteigert und hängt nur ganz im Norden von Deutschland im Eingangsbereich einer Kinderklinik.
Vom Allgäu an die Nordsee
