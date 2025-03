Klare Mehrheit, aber Gegenstimmen: Wolfgang Endres wird als Kreisbrandrat wiedergewählt

Wolfgang Endres bleibt der oberste Feuerwehrler im Landkreis Lindau. Der 61-Jährige aus Scheidegg ist als Kreisbrandrat wiedergewählt worden.

Bayern ist in vielerlei Hinsicht anders als andere Bundesländer. So auch darin, wie der Kreisbrandrat gewählt wird. Hier schlägt der Landrat einen Kandidaten vor, über den die Kommandanten der Landkreis- und Werksfeuerwehren nur mit Ja oder Nein abstimmen können. Eigene Vorschläge sind nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetz nicht zugelassen.

Seit rund sechs Jahren füllt Wolfgang Endres dieses Amt im Landkreis Lindau aus, das nicht nur als Bindeglied zwischen den Feuerwehren und der Landkreisverwaltung, sondern auch als tragende Säule des Brand- und Katastrophenschutzes wichtig sei. Das betonte Landrat Elmar Stegmann bei der Versammlung der Feuerwehrkommandanten, die einzig zu dieser Wahl zusammengekommen waren.

Für Endres sei Feuerwehr nicht nur ein Ehrenamt, sondern eine Berufung, die er seit nunmehr 45 Jahren mit Leib und Seele ausfülle. Stegmann lobte dessen fachliche Kompetenz und seinen unermüdlichen Einsatz für die Feuerwehren im Landkreis. Auch während der Corona-Pandemie habe Endres großen Verantwortungsbewusstsein, Sachverstand und Führungsstärke bewiesen. Nicht zuletzt lobte Stegmann Endres als Teamplayer, der zuhöre und sich mit Herzblut für die Belange der Feuerwehren einsetze.

Die anschließende geheime Wahl zeigte, dass 21 Kommandanten die Einschätzung des Landrates teilten. Sieben stimmten mit Nein. Ein Kommandant fehlte, denn Cooper Standard kann derzeit keinen Kommandanten stellen.

Wolfgang Endres bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Seine neue Amtszeit beginnt am 1. Juni. Bis dahin hat die Regierung in Augsburg sicher die Wahl bestätigt und Endres konnte seine Kreisbrandinspektoren und – meister bestellen.

In einer kurzen Rückschau auf seine bisherige Amtszeit berichtete Endres von einer erfreuliche Entwicklung bei den Jugendfeuerwehren. Auch ein leichter Anstieg bei den Aktiven lasse positiv in die Zukunft blicken, wenngleich demografisch bedingt hier stets die Sorge mitschwingt, dass es hier Probleme geben könne. Erfreut zeigte sich Endres über die Rolle der Frauen bei der Feuerwehr im Landkreis. So stellt die Feuerwehr Nonnenhorn mit Anika Kienzle die erste Frau als Vorsitzende.

Wolfgang Endres arbeitet bei Liebherr in Lindenberg

Wolfgang Endres ist seit 1980 in der Feuerwehr Scheidegg aktiv. Zudem war er in der Werksfeuerwehr von Kraft/Bayernland sowie in der Betriebsfeuerwehr von Liebherr in Lindenberg tätig. 2012 begleitete er die Umwandlung dieser Betriebsfeuerwehr in eine anerkannte Werksfeuerwehr.

Seit 1994 gehört er der Kreisbrandinspektion an. Zunächst als Kreisbrandmeister, später als Kreisbrandinspektor und Stellvertreter des Kreisbrandrats. Seit 2019 hat er als Nachfolger von Friedhold Schneider das Amt des Kreisbrandrats inne. Darüber hinaus engagiert er sich im Vorstand des Bezirksfeuerwehrverbands Schwaben.