ESC-Klatsche: Deutschland rutscht bei Buchmachern auf letzten Platz

Er hat geschafft, was man lange für unmöglich hielt: Der Ire Johnny Logan hat den ESC zwei Mal gewonnen. Mit "What's Another Year" gewann er 1980 in Den Haag. Sieben Jahre später gelingt ihm in Brüssel die Sensation, als er mit "Hold Me Now" erneut den Sieg einheimst. Er lebt heute nahe Münc...