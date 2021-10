"The Voice of Germany": Diese Sänger und Lieder erwarten die Zuschauer in der 1. Folge

Die beliebte Castingshow "The Voice of Germany" geht am Donnerstag in die elfte Runde. Das sind die ersten Teilnehmer und ihre Songs für die "Blind Auditions".

Am Donnerstag startet die neue Staffel von "The Voice of Germany": Die beliebte Gesangstalentshow aus dem Hause ProSieben dürfte auch 2021 wieder zahlreiche Menschen vor den Fernseher locken. Seit 2011 duellieren sich jedes Jahr deutsche Sänger und Sängerinnen um den ersten Platz. Die erste Hürde auf dem Weg zum Siegertreppchen: Die sogenannten "Blind Auditions". (Lesen Sie auch: So war die erste Folge "Sommerhaus der Stars" mit Sissi Hofbauer aus Marktoberdorf)

"The Voice of Germany" 2021: Diese Teilnehmer treten in der ersten Folge der 11. Staffel auf

Bei den "Blind Auditions" treten die Sänger und Sängerinnen, begleitet von der Live-Band, vor der Jury und dem Publikum auf. Während die Zuschauer den Kandidaten sehen können, kann die Jury diesen lediglich hören. Der Sender ProSieben gibt auf seiner Homepage nun bereits einen kurzen Einblick darauf, wer sich dieser Hürde in der 11. Staffel als erstes stellt:

Jennifer Williams-Braun, 63, mit dem Song "I Put A Spell On You" von Nina Simone

Nico Grund, 27, mit dem Song "Supermarket Flowers" von Ed Sheeran

Dan Perry, 27, mit dem Song "Killer Queen" von Queen

Zeynep Avci, 38, mit dem Song "Yalan" von Tan Taşçı

Janine Gierszewsky, 21, mit dem Song "Why So Serious?" von Alice Merton

Archippe Mbongue Ombang, 21, mit dem Song "Count On Me" von Whitney Houston And CeCe Winans

Andy Woithe, 33, mit dem Song "Died In Your Arms" von Cutting Crew

Laura und Sophie, 23 und 26, mit dem Song "Valerie" von Amy Winehouse

Peter Hoebertz, 31, mit dem Song "Wellerman (Sea Shanty)" von Nathan Evans

Salomé Stresing, 23, mit dem Song "Say So" von Doja Cat

Katarina Mihaljević, 21, mit dem Song "Drivers License" von Olivia Rodrigo Sängerin Elif tritt in der elften Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" als Comeback-Coach auf. Bild: Bastian Bochinski, ProSieben, dpa

Am Donnerstag beginnt "The Voice of Germany": Das ist die neue Jury 2021

Für die neue Staffel der Gesangsshow kehren zwei bekannte Musiker in den Juroren-Sessel zurück: Nico Santos ("Better", "Safe" und Mark Forster ("Wir sind groß", "Au revoir"). Santos nahm 2020 zum ersten Mal als Juror teil, wohingegen Foster dieses Jahr sein 11. Jubiläum feiert.

Neu mit dabei sind Sarah Connor ("From Sarah with love", "Wie schön du bist") und Johannes Oerding ("An guten Tagen"). Wer wohl als Coach den Sieg seines Kandidaten beziehungsweise seiner Kandidatin feiern wird? Letztes Jahr gewann das Team von Samu Haber und Rea Garvey: Ihre Teilnehmerin Paula Dalla Corte holte sich mit „Someone Better“ den ersten Platz.

Für die "Comeback Stage by SEAT" wird Online-Coach Elif verantwortlich sein. Auch 2021 können sich hier die Talente beweisen, für die bei den Blind Auditions nicht gebuzzert wurde - und so in die Live-Shows kommen. (Lesen Sie auch: Verstoß gegen Hygienekonzept: Polizei führt Oliver Pocher ab)

Start, Jury, Sendetermine: Alles Wichtige zu "The Voice of Germany" 2021 auf einen Blick

Start: Am 7. Oktober um 20.15 Uhr auf ProSieben

Am 7. Oktober um 20.15 Uhr auf ProSieben Sendetermine: Am 10. Oktober, 20.15 Uhr auf SAT.1. Die beiden Sender teilen sich im Wechsel die Sendetermine: Immer donnerstags kommt eine neue Episode auf ProSieben, sonntags eine neue in SAT.1. Alle Folgen sind auch im Livestream, im Internet auf TheVoice.de oder nachträglich auf Joyn verfügbar

Am 10. Oktober, 20.15 Uhr auf SAT.1. Die beiden Sender teilen sich im Wechsel die Sendetermine: Immer donnerstags kommt eine neue Episode auf ProSieben, sonntags eine neue in SAT.1. Alle Folgen sind auch im Livestream, im Internet auf TheVoice.de oder nachträglich auf Joyn verfügbar Jury: Sarah Connor, Nico Santos, Mark Forster und Johannes Oerding. Online-Coach für "The Voice: Comeback Stage by SEAT" ist die Musikerin Elif

