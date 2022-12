Weihnachtsfilme auf Netflix - Allgäu-Krimis für die Extra-Portion Heimatgefühl

Ein gemütlicher Filmabend steht zu Weihnachten nicht selten auf dem Programm. Ob Allgäu-Krimi in der Mediathek oder der Film bei Netflix. Die Auswahl ist groß.

17.12.2022 | Stand: 07:25 Uhr

Nicht nur die Free-TV-Sender zeigen sich an Weihnachten traditionell im festlichen Gewand – auch die Streamingportale schmücken sich zu den Festtagen mit zahlreichen weihnachtlichen Filmen und Serien. Immer wieder ein Höhepunkt im TV sind die Filme "Der kleine Lord" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Gern gesehen im Fernsehen zu Weihnachten ist auch die Reihe mit den legendären Sissi-Filmen.

Fans des Allgäu, die sich zu Weihnachten eine Extra-Portion Heimatgefühl gönnen wollen, sollten in der Mediathek ihrer Wahl nach den beliebten Allgäu-Krimis mit Kommissar Kluftinger suchen. Zur Erinnerung: Kluftinger wohnt in Altusried und ist die Hauptfigur der Krimireihe von Michael Kobr und Volker Klüpfel. Er ist verheirateter Kriminalhauptkommissar bei der Polizei in Kempten.

Wie wäre es zum Beispiel mit dem Kluftingerkrimi "Schutzpatron"? Der verspricht 87 Minuten beste Unterhaltung auch für Kinder ab 12 Jahren aus dem Jahr 2016.

Ein kuscheliges Festtagsprogramm ermöglicht auch das Streamen von anderen Filmen und Serien bei Netflix. Wir haben ein paar Rosinen herausgepickt:

Scrooge: Ein Weihnachtsmusical

An einem eiskalten Weihnachtsabend bleibt dem selbstsüchtigen Geizhals Ebenezer Scrooge nur noch eine Nacht, um sich seiner Vergangenheit zu stellen und seine Zukunft zu verändern.

Mit: Luke Evans, Olivia Colman, Jessie Buckley

Auf Netflix seit: 2.12.2022

Länge: 101 Minuten

Buchverfilmung ab 0 Jahren

Lieferung vor Weihnachten

Nach dem Sabotageakt eines Kollegen liefert sich eine Kurierfahrerin mit einem hilfsbereiten Kunden ein Rennen gegen die Zeit, um alle Weihnachtsgeschenke rechtzeitig auszuliefern.

Mit: Monika Frajczyk, Piotr Pacek, Franciszek Krupowicz

Auf Netflix seit: 6.12.2022

Länge: 100 Minuten

Komödie ab 12 Jahren

I Believe in Santa

Nach einer glücklichen fünfmonatigen Beziehung mit Tom stellt Lisa schockiert fest, dass er geradezu besessen von Weihnachten ist. Kommt sie noch in Festtagsstimmung?

Mit: Christina Moore, John Ducey, Violet McGraw

Auf Netflix seit: 14.12.2022

Länge: 90 Minuten

Komödie ab 6 Jahren

Nicht so fröhliche Weihnachten

Als Miesepeter Chuy – von einer Fee verflucht – fortan einmal im Jahr erwacht, stellt er fest, dass er wieder 365 Tage verlebt hat, sich aber nur an Weihnachten erinnern kann.

Mit: Mauricio Ochmann, Ana Brenda Contreras, Manu NNa

Auf Netflix ab: 20.12.2022

Länge: 100 Minuten

Komödie

Pilar Fogliati (rechts) spielt in der ersten italienischen Weihnachtsserie von Netflix eine junge Frau auf der Suche nach der großen Liebe. Bild: Erika Kuenka / Netflix

Ich hasse Weihnachten

Ihrer Familie hat sie vorgelogen, sie habe einen Freund. Nun muss die junge Krankenschwester bis Weihnachten – also innerhalb der nächsten 24 Tage – einen Typen an Land ziehen.

Mit: Pilar Fogliati, Beatrice Arnera, Fiorenza Pieri

Auf Netflix seit: 7.12.2022

Länge: 100 Minuten

Romantische Comedyserie ab 12 Jahren, 1 Staffel

