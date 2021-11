13-Jährige stirbt bei Brand in Griesheim (Hessen)

Bei einem Brand in Griesheim in Hessen ist ein 13-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Bei einem Brand im hessischen Griesheim am Sonntag-Nachmittag ist eine 13-Jährige ums Leben gekommen. Das Feuer ist in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Schöneweibergasse ausgebrochen, in dem insgesamt acht Menschen wohnen, berichtet die Polizei. Anwohner meldeten gegen 17.40 Uhr, dass Flammen und Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes dringenwürden.

Bei den Löscharbeiten wurde das 13-jährige Mädchen tot von der Feuerwehr geborgen. Ihr 42-Jähriger Vater zog sich erhebliche Brandverletzungen zu und wurde in eine Spezialklinik gebracht. Die 61-jährige Großmutter des Mädchens wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein 49-jähriger Bewohner erlitt leichte Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgassen. Die anderen Bewohner blieben unverletzt.

Brand in Griesheim (Hessen): Ermittlungen dauern an

Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Morgenstunden an. Das Gebäude ist durch den Brand unbewohnbar. Der finanzielle Schaden wird laut Polizei in die Hunderttausende gehen. Bislang liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Brandursache vor. Erste Hinweise deuten daraufhin, dass fehlerhaft mit einer Gasflasche umgegangen wurde.

