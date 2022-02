Anne Will diskutiert heute über die Ukraine-Krise

Anne Will diskutiert heute Abend am Sonntag, 6. Februar, über den Ukraine-Konflikt und Deutschlands Position dabei. Das sind ihre sechs Gäste.

06.02.2022 | Stand: 18:07 Uhr

Anne Will und ihre Gäste diskutieren heute am 6. Februar über das Thema Lage in der Ukraine, die Kriegsgefahr, und die Position Deutschlands in diesem Konflikt.

Gäste heute bei Anne Will am Sonntag, 6. Februar 2022

Kevin Kühnert ( SPD , Generalsekretär)

( , Generalsekretär) Jürgen Trittin ( Bündnis 90/Die Grünen , Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion)

( , Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion) Dietmar Bartsch ( Die Linke , Fraktionsvorsitzender im Bundestag )

( , Fraktionsvorsitzender im ) Anne Applebaum (amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin)

(amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin) Andrij Melnyk (Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland )

(Botschafter der in der ) Ina Ruck (ARD-Korrespondentin in Moskau )

Das ist das Thema heute bei Anne Will: Wo steht Deutschland im Ukraine-Konflikt?

Hier alle Infos zur Talk-Show heute Abend im Ersten.

Kurz vor dem Antrittsbesuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Washington werden die Rufe nach einer Korrektur der ablehnenden deutschen Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine lauter. Mehr als 100.000 russische Soldaten stehen an der Grenze des Landes. Damit droht eine Eskalation der Krise in dieser Region. "Die Lage ist sehr ernst", sagt Bundeskanzler Scholz selbst.

Dennoch lehnt die Bundesregierung Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Trägt Deutschland damit zur Friedenssicherung in Europa bei oder spielt das Russland in die Hände? Sollte die Bundesregierung Waffenlieferungen zustimmen? Welche Rolle spielt die Abhängigkeit von russischem Gas für die deutsche Außenpolitik? Und: Welches Ziel verfolgt Wladimir Putin? Das sind die Fragen, die Anne Will und Gäste am Sonntagabend diskutieren.

Anne Will heute am 6. Februar 2022: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung heute ist nach dem Tatort "Vier Jahre" um 21.45 Uhr in der ARD .

. Anne Will ist auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

ist auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen. Parallel zur TV-Erstausstrahlung wird die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.

