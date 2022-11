Das sind Gäste und Thema heute bei Anne Will im Ersten

Bei Anne Will heute (13.11.) geht es um das neue Bürgergeld. Hier die Gäste, das Thema und Infos zu Wiederholung und ARD-Mediathek.

13.11.2022 | Stand: 08:33 Uhr

Bei Anne Will heute am Sonntag, 13.11., diskutieren fünf Gäste das Thema "Weniger Druck, mehr Geld - Ist das neue Bürgergeld gerecht?" Hier alle Infos zum Polit-Talk um 21.45 Uhr im Ersten.

Anne Will heute: Gäste am 13. November 2022

Kevin Kühnert (SPD-Generalsekretär)

Katja Kipping ( Die Linke

Carsten Linnemann ( CDU

Clemens Fuest (Präsident des ifo Instituts)

Nele Thönnessen ( Sozialarbeiterin)

Das ist das Thema heute bei Anne Will

Thema bei Anne Will heute ist das neue Bürgergeld. Vom kommenden Jahr an soll Hartz IV durch das Bürgergeld abgelöst werden. Das möchte zumindest die Ampelkoalition, allen voran die SPD. Die Union hat diese Woche im Bundestag dagegen gestimmt und kündigte an, das Vorhaben im Bundesrat zu blockieren. Sie fürchtet, dass das Bürgergeld die Motivation von Arbeitssuchenden senken werde, einen Job anzunehmen. Außerdem sei es ungerecht, dass das sogenannte Schonvermögen, also das Ersparte der Bedürftigen, länger unangetastet bleiben soll.

Ist es richtig, den Druck auf Arbeitssuchende zu verringern und Sanktionen zu lockern?

Ist das Bürgergeld ein Schritt in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens, wie Friedrich Merz meint?

Und: Hilft das Bürgergeld gegen den Fach- und Arbeitskräftemangel?

Diese Fragen wollen Anne Will und Gäste heute diskutieren.

Wann kommt Anne Will heute?

Anne Will läuft um 21.45 Uhr nach dem Tatort. Zuschauer können im Forum der Sende-Webseite über Anne Will heute mitdiskutieren.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD. Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen. Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Frank Plasbergs Hart aber fair" eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.